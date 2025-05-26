Минпромторг расширил программу льготного автокредитования

Минпромторг России расширил программу льготного автокредитования. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что теперь программа «Семейный автомобиль» будет распространяться и на семьи с двумя детьми. Такая инициатива поступила от первого вице-премьера Дениса Мантурова.

«Данная мера оказалась востребованной, и по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова было проработано решение о дополнительном расширении этого механизма», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Изменения вступят в силу с сегодняшнего дня — с 26 мая 2025 года льготное кредитование будет доступно семьям с двумя детьми, а не родителям трех и более детей, как было ранее.

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