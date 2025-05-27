Тюнинг-ателье показало суперкупе на базе BMW M4

Германское тюнинг-ателье Manhart Performance из Вупперталя продолжает упражняться с актуальным BMW M4 поколения G82: представлено самое мощное в гамме тюнера купе Manhart MH4 900, у которого 3,0-литровый бензиновый битурбомотор S58 форсирован до суперкаровских 922 л.с. и 1190 Нм.

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Двигатель S58 считается очень надёжным и выносливым, но сама компания BMW снимает с него не более 560 л.с., оставляя дальнейшие процедуры по «соковыжиманию» на совести тюнеров. У специалистов Manhart Performance большой опыт по извлечению лишних «лошадок» из моторов BMW — в купе MH4 900 они, кажется, выжали из S58 всё что можно.

За основу Manhart MH4 900 взято облегчённое купе BMW M4 CSL поколения G82, на котором двигатель S58 выдаёт «скромные» 550 л.с. и 650 Нм. Более производительные турбокомпрессоры TTH 1050, улучшенная система охлаждения, новые кованые шатуны и поршни, карбоновая система впуска, выпускной коллектор Rumus из нержавеющей стали и новая программа управления повысили отдачу до 922 л.с. и 1190 Нм. 8-ступенчатый «автомат» M Steptronic тоже модернизирован и теперь переваривает крутящий момент до 1300 Нм.

Как «прикормка» сказалась на динамике автомобиля, Manhart не сообщает. Стоковое купе BMW M4 CS набирает первую «сотню» за 3,7 с, максимальная скорость — 307 км/ч. В подвеске Manhart MH4 900 установлены регулируемые стойки H&R. Новые ажурные легкосплавные колёса от Raffa обуты в низкопрофильные шины Michelin Pilot Sport 4S размерности 285/30 ZR 20 спереди и 305/25 ZR 21 сзади.

Внешний карбоновый обвес у Manhart MH4 900, по сути, такой же, как у представленного в 2022 году 702-сильного купе Manhart MH4 GTR II, а декоративные полоски в данном случае выполнены в цвете шампанского. Увеличенные выхлопные патрубки, встроенные в расширенный задний диффузор, могут быть изготовлены из углепластика либо керамики.

Салон Manhart MH4 900 также получил вставки цвета шампанского, на месте задних сидений установлен полукаркас безопасности Manhart Clubsport, на пол уложены фирменные коврики Manhart. Цена Manhart MH4 900 на сайте тюнера не указана.