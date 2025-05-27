Стало известно, откуда в Россию завозят Mercedes-Benz

На прошлой неделе стало известно, что Грузия окончательно запретила реэкспорт транспорта гражданам России и Белоруссии. Многих автолюбителей, настоящих и потенциальных, эта информация расстроила. В том числе и через эту страну на российский рынок до сих пор поступали автомобили марок Mercedes-Benz. Но такими ли большими были поставки бренда через Грузию?

За время после окончания официальных поступлений — с марта 2022 года по апрель текущего года — в Россию было ввезено 19 200 легковых машин немецкого производителя, сообщил автоэксперт Сергей Целиков. По его данным, ежемесячно в нашу страну попадает 500 новых Mercedes-Benz.

Самым крупным поставщиком является Белоруссия. За указанный период в Россию было импортировано более трети (36,5%) от всего объёма ввезенных автомобилей бренда, а за четыре месяца 2025-го — более половины (53%).

Далее по объёму поставок идёт Киргизия (16,8%), но в текущем году количество ввезённых через эту страну Mercedes-Benz значительно сократилось — до 13%.

Эксперт отмечает, что и сейчас из Германии в Россию доставляется каждый десятый автомобиль марки (10,6%). Далее идут Южная Корея (6,7%), Эстония (6,5%), Казахстан (5,1%), Турция (3,5%), Армения (3,3%), Китай (2,4%), Грузия (2%) и ещё ряд стран с незначительным количеством поставок. Более 80% автомобилей при ввозе были оформлены на физлица.

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Самой популярной моделью Mercedes-Benz в России на данный момент является внедорожник G-класса (21%). Немного от лидера предпочтений отстают кроссоверы GLE (17%), GLS (16%), а также S-класс (13,5%).