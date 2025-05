Geely готовит упрощенную версию Zeekr X

В открытой базе Минпромторга КНР появились сведения об удешевленном Lynk & Co Z20: электрическом паркетнике, который по дизайну, архитектуре и технике практически копирует «младший» Zeekr X. Разница в габаритах в пределах сантиметра, но «двадцатка» должна быть доступнее, в том числе благодаря другому двигателю: готовится к продажам электрокар с 238-сильным мотором.

Сейчас Lynk & Co Z20 бывает только с 335-сильным электромотором и стоит от 136 до 151 тысячи юаней (19-21 тысяча долларов). Такие кроссоверы оснащаются литий-железо-фосфатными батареями ёмкостью 61,5 киловатт-часа, что соответствует запасу хода 530 километров (CLTC). Вероятно, у новой модификации будут такие же ячейки.

Изначально компактный электрокар Lynk & Co был нацелен на европейский рынок, а в Китае продавался Zeekr X. Однако после того, как компания Lynk & Co перешла под крыло Zeekr, а маркетинговая стратегия поменялась, в Geely решились на перемены. «Младший» кроссовер Zeekr X продаётся слабо, не соответствует «премиальным» амбициям, поэтому в Китае ставку могут сделать на Lynk & Co Z20.

Выпуск маломощной модификации «двадцатки» позволит снизить цену и поспособствует увеличению запаса хода. Обычно от момента сертификации до выхода на рынок проходит от трёх до шести месяцев, так что к осени самый простой кроссовер «дочки» Zeekr может подешеветь примерно до 120 тысяч юаней (16,5 тысячи долларов) и бросить вызов бестселлерам BYD.