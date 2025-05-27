Таксопарки начали закупать иномарки до начала действия нового закона

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова в разговоре с "Автостатом" поделилась мнением, что таксопарки в связи со вступлением в силу 1 марта 2026 года закона о локализации такси будут стремиться обновить парк машин за счёт иномарок и внести их в реестры.

При этом Зарипова отметила, что не все компании такси обладают ресурсами для массового обновления своих мощностей - их ограничивают высокие ставки по кредитам и лизингу. Исходя из этого, можно ожидать лишь точечного обновления.

Аналогичного мнения о том, что те компании, у которых есть возможность обновить таксопарк, постараются сделать это в ближайшее время придерживается руководитель отдела по связям с общественностью сервиса "Максим" Павел Стенников. Он отметил, что небольшие фирмы-перевозчики и так закупают Lada Granta, так как это самый доступный новый автомобиль на отечественном рынке.

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Основная проблема - в сегменте премиум-такси. Шеф-редактор Радио "Автодор" Игорь Моржаретто напомнил, что в России не выпускаются высоколокализованные автомобили, которые бы удовлетворяли требованиям этого сегмента пассажироперевозок.