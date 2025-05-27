Nissan намерен выпускать в Великобритании китайские автомобили

Новый генеральный директор компании Иван Эспиноза дал понять на отраслевой конференции, что на заводе в Сандерленде (Соединённое Королевство) могут локализовать сборку автомобилей Dongfeng. «Мы открыты для сотрудничества с ним [китайским партнёром], готовы пригласить его в наши производственные экосистемы за пределами Китая», — ответил на прямой вопрос босс Nissan.

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Иван Эспиноза подчеркнул, что программа сокращения расходов и закрытия семи заводов не затронет площадку в Сандерленде. Руководитель Nissan не планирует избавляться от британской фабрики, хотя в 2024 году на заводе было выпущено 282 тысячи машин при производственной мощности 600 тысяч машин.

Завод в Сандерленде является крупнейшим автомобильным предприятием в Великобритании и единственной сборочной площадкой Nissan в Европе. Иван Эспиноза подтвердил планы по производству двух электромобилей и готов к сотрудничеству с Dongfeng на внешних рынках. Однако слияние с японскими конкурентами топ-менеджер отвергает: Nissan «не хочет быть заложником ни одного партнёра».

Новый седан Nissan N7 и рамный пикап Frontier Pro основаны на платформах корпорации Dongfeng, так что японская марка всё больше опирается на китайский инжиниринг. Финансовое состояние Nissan оставляет желать лучшего, поэтому Иван Эспиноза заявил, что компании необходима поддержка со стороны правительства Великобритании. Автопроизводитель рассчитывает на льготы по тарифам на электроэнергию и госсубсидии.