Voyah останавливает продажи электромобилей в России

Портал «Китайские автомобили» сообщает, что «на данном этапе развития компания закончила с электрокарами» на российском рынке. Вместо этого Voyah сосредоточился на гибридах, производство которых локализовали на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Повлияло на это решение и падение продаж электрических машин, причем как новых, так и подержанных.

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Voyah существует с 2018 года, а на российский рынок бренд, принадлежащий Dongfeng, пришел в конце 2022-го. Первенцем премиальной марки в стране стал электрический кроссовер Free, а уже позже в продаже появились гибридный Free, минивэн Dream и седан Passion. За январь-апрель 2025 года продажи Voyah в России составили 1767 автомобилей, что на 27 процентов больше, чем за аналогичный период 2024-го. На те же 27 процентов выросло и количество регистраций гибридов марки. Бестселлером остается кроссовер Free, причем на его электрическую версию приходится лишь небольшой процент от общего объема продаж.

«Несмотря на динамичные продажи электромобилей в России, большая часть жителей в нашей стране все еще отдает предпочтение автомобилям с двигателем внутреннего сгорания, — рассказали „Китайским автомобилям“ в пресс-службе Voyah. — И гибридные модели как раз становятся мостиком для полного перехода от ДВС на электромобили».

В пресс-службе Voyah подтвердили, что новые поставки электромобилей бренда в ближайшее время не планируются. При этом у некоторых продавцов такие машины еще есть в наличии.

При этом «Китайские автомобили» выяснили, что некоторые дилеры перестали получать электрические Voyah еще в прошлом году. Так, «Авилон» реализовала последний электромобиль Voyah Free в 2024-м и с тех пор не заказывает их из-за низкой ликвидности. Аналогичная ситуация и у «Мэйджор Авто» — последний электрокросс Voyah Free 2023 года реализовали на прошлой неделе.

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