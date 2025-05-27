Россия улучшила положение в рейтинге крупнейших авторынков Европы

По данными Европейской ассоциации автопроизводителей, наилучшую реализацию в марте показала Германия, которая сместила лидера марта — Великобританию — с первого места.

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Немцы в апреле активно покупали машины — 242 728 единиц, но это оказалось на 0,2% меньше, чем в том же месяце прошлого года, но оказалось достаточно, чтобы вернуть себе первую строчку рейтинга.

Италия с третьего в марте места поднялась на второе с показателем 139 142 единицы, что на 2,7% больше, чем годом ранее. Третья позиция у Франции – 138 696 проданных единиц, что на 5,6% меньше, чем в апреле прошлого года.

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На четвёртую строчку рейтинга крупнейших европейских авторынков с лидерского места опустилась Великобритания. В апреле в стране было продано более чем в два раза меньше машин в сравнении с показателями марта этого года и на 10,4% меньше, чем в апреле 2024 года, — всего 120 331 единиц.

Если при анализе автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна по результатам продаж апреля заняла пятую строчку. В середине весны в нашей стране было реализовано 102 107 новых легковых машин, что на 25,5% меньше, чем годом ранее.

Хороший рост продолжает показывать авторынок Испании. В прошлом месяце он вырос на 7,1% и составил 98 522 единицы. Продажи в других европейских странах не смогли преодолеть отметку в 50 тысяч проданных автомобилей.