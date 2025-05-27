Как ограничение поставок автомобилей из Грузии повлияет на российский рынок

Грузия ввела новые ограничения на реэкспорт автомобилей в Россию, в результате чего граждане РФ и Беларуси лишились возможности вывозить оттуда машины.

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Однако эксперты отрасли в беседе с "Известиями" заявили, что с учетом небольшой доли "легковушек" из Грузии на нашем рынке они не ожидают серьёзных проблем с нехваткой машин из-за новых ограничений. Однако допускают, что могут возникнуть некоторые трудности с точки зрения логистики.

Впрочем, это не первый случай, когда власти Грузии пытаются ограничить поставки транспорта в РФ. В августе 2023 года был введён запрет на реэкспорт из Грузии автомобилей американского производства, а в конце сентября аналогичные меры коснулись и машин, выпущенных в странах Европейского союза.

Несмотря на это, ввоз в нашу страну продолжался, хотя и в меньших объёмах, чем ранее. Так, если в июле 2023 года, согласно данным Национальной службы статистики Грузии, в РФ было экспортировано чуть более тысячи машин, то в августе того же года их количество сократилось в 12 раз - до 85 единиц.

Эксперт Игорь Моржаретто полагает, что, учитывая малый объем импорта из Закавказья, новый запрет не возымеет влияния на ситуацию в отрасли в целом. Вместе с тем он уверен, что это в большей роли отрицательно скажется на жителях Грузии, чем на россиянах.

Согласен с мнением коллеги и главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков, который заявил, что единственными пострадавшими от нововведений будут бизнесмены, чей интерес был заточен на поставку транспорта в нашу страну. Теперь им придется искать новые каналы сбыта и налаживать иные логистические цепочки. Безусловно, это отразится и на ценах, однако, так как таким путем завозились исключительно дорогостоящие авто из премиум-сегмента, по мнению Кадакова, это не сильно отпугнет потенциальных клиентов.

В то же директор компании Frank Auto Ирина Франк не разделяет оптимизма и придерживается иной точки зрения. С ее слов, Грузия долгое время была важным перевалочным пунктом для ввоза подержанных иномарок, включая премиальные модели из Европы, США и Азии. Они затем попадали в Россию через альтернативные схемы. Закрытие этого канала приведет к нехватке таких машин на вторичном рынке, что, в свою очередь, вызовет рост цен.

Кроме того, новые ограничения могут привести к тому, что часть поставщиков уйдет в тень. Они могут начать предлагать машины с сомнительной историей, что увеличит риски для конечных потребителей. В том числе существует вероятность покупки автомобилей с перебитыми VIN-номерами, предупредила Франк.

Ранее "РГ" писала о том, как отразится на вторичном авторынке возращение "беглых" брендов в Росиию.