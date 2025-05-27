По делу о «дизельгейте» с участием Volkswagen вынесены приговоры

Специалистов, занимавших высокие должности и отвечавших за технологии, обвинили в сговоре с целью сокрытия от регулирующих органов данных о превышении выбросов дизельных двигателей.

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Йенс Хадлер, курировавший разработку дизельных моторов, решением суда в Брауншвейге получил самый длительный реальный срок — четыре с половиной года. Ханно Йельден, работавший в отделе электроники ДВС, получил два года и семь месяцев. Разработчику компонентов и специалисту по выбросам назначили условные сроки — один год и три месяца, а также год и 10 месяцев соответственно.

Самым высокопоставленным из ранее осуждённых на данный момент является бывший генеральный директор Audi (подразделения Volkswagen по производству автомобилей класса люкс) и член правления Volkswagen Руперт Штадлер. Он признал себя виновным по предъявленным обвинениям ещё в 2023 году. Суд назначил ему условный срок и штраф в размере более одного миллиона долларов.

Разбирательства по этому делу не завершены. Ведутся несколько процессов против 31 бывшего сотрудника концерна, включая инженеров и менеджеров. В отношении бывшего главы Volkswagen Мартина Винтеркорна также было открыто дело, но на данный момент оно приостановлено из-за состояния его здоровья.

Директор Центра автомобильных исследований в Бохуме, Фердинанд Дуденхёффер, работавший в начале своей карьеры в Volkswagen, назвал осужденных «козлами отпущения». По его словам, скандал стал результатом «системы, основанной на страхе и повиновении, созданной авторитарными лидерами».

Скандал разразился в 2015 году, когда Volkswagen признал факт установки на миллионы автомобилей с дизельными двигателями специального программного обеспечения. Это ПО позволяло манипулировать результатами лабораторных тестов на выбросы, создавая видимость соответствия экологическим нормам. В условиях эксплуатации эти двигатели выбрасывали в атмосферу оксиды азота в объёмах, в десятки раз превышающих допустимые нормы.

Volkswagen признал, что мошенничество затронуло около 11 миллионов автомобилей по всему миру. Последствия «дизельгейта» для концерна оказались крайне тяжелыми. Помимо репутационного ущерба, компания понесла огромные финансовые потери. Скандал уже обошелся Volkswagen более чем в 33 миллиарда евро, включая выплаты компенсаций сотням тысяч клиентов, купившим автомобили с дефектным программным обеспечением.