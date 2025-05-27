В исторической части Казани запретили парковаться электросамокатам

В исторической части Казани власти запретили парковаться электросамокатам, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

© Российская Газета

Запрет коснулся территории в районе Казанского кремля, туристических зон с большим пешеходным потоком. Нововведение власти объясняют вопросами безопасности пешеходов.

"В этом году мы изменили правила размещения прокатных средств индивидуальной мобильности. Это связано с безопасностью передвижения пешеходов на местах с большим трафиком и узкими пешеходными тротуарами в историческом центре. Там мы полностью исключили места парковок СИМ для предоставления в краткосрочную аренду", - отметил председатель комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров.

Сегодня был проведен рейд по центру Казани, в результате которого на временный склад эвакуировано 304 самоката-нарушителя.