В исторической части Казани запретили парковаться электросамокатам
В исторической части Казани власти запретили парковаться электросамокатам, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Запрет коснулся территории в районе Казанского кремля, туристических зон с большим пешеходным потоком. Нововведение власти объясняют вопросами безопасности пешеходов.
"В этом году мы изменили правила размещения прокатных средств индивидуальной мобильности. Это связано с безопасностью передвижения пешеходов на местах с большим трафиком и узкими пешеходными тротуарами в историческом центре. Там мы полностью исключили места парковок СИМ для предоставления в краткосрочную аренду", - отметил председатель комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров.
Сегодня был проведен рейд по центру Казани, в результате которого на временный склад эвакуировано 304 самоката-нарушителя.