«Ростсельмаш» представил новый экскаватор-погрузчик на выставке в Москве

«Ростсельмаш» представил прототип нового экскаватора-погрузчика BL 810 на выставке в Москве. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«В 2021 году нами было принято решение о выходе на совершенно новый для компании рынок дорожно-строительной техники, и в прошлом году мы представили свои первые машины в линейке: телескопический и фронтальный погрузчики. Создание BL 810 стало для нас логическим продолжением», – рассказал гендиректор «Ростсельмаша» Валерий Мальцев.

Перед началом производства прототип должен пройти комплекс испытаний.

Такие экскаваторы используют на строительных площадках, в коммунальном хозяйстве и при проведении земляных работ. Максимальная грузоподъемность модели – 3,1 т, глубина копания – 5,8 м. В базовой комплектации технику оснастят погрузочным оборудованием с челюстным ковшом. По желанию заказчика экскаватор можно оснастить ковшами различного профиля и емкости, гидромолотом, гидробуром, вибротрамбовкой, снегометателем, отвалом для снега и коммунальной щеткой.

Также в компании отметили, что у машины мощный дизельный двигатель на электронном управлении и высокая скорость работы, плавное управление оборудованием. Система агрегата способна проводить самодиагностику в режиме реального времени, сообщая о найденных поломках оператору при помощи звукового сигнала.

«Ознакомиться новинкой и получить актуальную информацию от разработчиков можно, посетив стенд «Ростсельмаша» с 27 по 30 мая на СТТ Expo в Москве. Номер стенда Е1.20», – пишет источник.

Ранее сообщалось, что «Ростсельмаш» станет ключевым производственным партнером машиностроительного кластера на базе профильного ростовского колледжа.