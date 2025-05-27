Похищенный восемь лет назад в России элитный Lexus нашли в Казахстане

В Казахстане обнаружили дорогостоящий автомобиль Lexus, похищенный в 2017 году в Березниках Пермского края. Машину стоимостью 4,5 млн рублей вернули владельцу после международного взаимодействия правоохранительных органов России и Казахстана.

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«Кража произошла ранним утром возле одного из домов в Березниках. Сразу после преступления найти подозреваемых и вернуть автомобиль не удалось. В производстве следственного отдела ОМВД России „Березниковский“ находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктом „б“ части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере)», — сообщает ГУ МВД по Пермскому краю в telegram-канале.

Впоследствии автомобиль был обнаружен на территории Республики Казахстан. Российские правоохранители организовали взаимодействие с иностранными коллегами для возвращения транспортного средства. Уточняется, что идентификационный номер автомобиля установить не удалось, поэтому был запрошен дополнительный осмотр с участием потерпевшего и использованием оригинального брелка бесключевого доступа Lexus RX350.

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В апреле 2025 года специальная группа из следователя ОМВД России «Березниковский» и сотрудника уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю выехала в Казахстан. После осмотра автомобиля и подтверждения его принадлежности транспортное средство вернули на территорию России.