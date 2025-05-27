В России разработают систему защиты автомобилей от кибератак

В России планируют разработать методику проверки автомобильной электроники на устойчивость перед хакерским взломом. Соответствующий пункт есть в техзадании предложений к разработке национальной стратегии по кибербезопасности колесных транспортных средств.

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«Разработка методологии проведения анализа защищенности программного обеспечения (ПО) электронных блоков управления (ЭБУ) транспортных средств», – сказано в документе.

По инициативе ведомства проводятся оценка стандартов, разбор уже случившихся инцидентов и создание перечня угроз, по которым будут проверять электронные автокомпоненты российских машин.

Предложения по этой теме должны быть выработаны к 30 сентября текущего года.

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый популярный в России китайский седан.