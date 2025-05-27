Bestune снизил цены на три модели

Подешевели кроссоверы T55 и T90, а также лифтбек B70. За счет добавления так называемой прямой скидки машины «скинули» по 50−100 тысяч рублей от прежних цен.

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В России подешевели три модели марки Bestune, выяснили «Автоновости дня». Речь идет о кроссоверах T55, T90 и лифтбеке B70, которым добавили или же увеличили прямую скидку. Так, для Bestune T55 её размер вырос на 100 тысяч рублей, до 250 тысяч. Комплектаций у крооссовера три. Во всех он оснащается бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 124 лошадиные силы и семиступенчатым «роботом» DCT.

© Bestune

В отличие от T55, скидка на B70 ранее не предоставлялась и появилась только сейчас. Она составляет 50 тысяч рублей и применяется ко всем комплектациям. Модификаций две: с турбомотором 1.5 мощностью 169 сил и семиступенчатым «роботом» и с 2,0-литровым наддувным двигателем на 224 силы и шестидиапазонным автоматом Aisin.

© Bestune

Наконец, кроссовер T90, флагман линейки Bestune в России, подешевел на 50 тысяч рублей — даже в версиях 2025 года. В начальной и средней комплекциях Luxury и Noble модель оснащена 160-сильным двигателем 1.5 и «роботом», но за доплату доступен 2,0-литровый агрегат на 245 лошадиных сил, работающий в паре с классическим восьмидиапазонным автоматом.