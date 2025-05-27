Foton предложит россиянам новую версию Tunland

В ближайшее время на российском рынке стартуют продажи абсолютно нового варианта исполнения флагманского пикапа под индексом G9. Как сообщил редакции Quto.ru бренд-директор марки Александр Паршутин, новинка должна значительно повысить спрос на модель в нашей стране.

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«Покупатели и частные, и компании из северных регионов, традиционно предпочитают бензиновую технику. И эти самые потенциальные покупатели приходили в автосалоны Foton и спрашивали, когда появится бензин. И вот, собственно, компания приняла решение расширить гамму версий за счёт вот такой модификации», — отметил топ-менеджер.

Продажи автомобиля стартуют 1 июня 2025 года. Все подробности о машине будут раскрыты в ближайшее время, но уже известно, что моторная гамма автомобиля будет включать в себя бензиновый и дизельный двигатели.

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По его словам, сейчас сегмент пикапов переживает «ренессанс», а подобными моделями начали активно интересоваться не только коммерческие покупатели, но и граждане.