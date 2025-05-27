Mercedes-Benz выпустит особый лимитированный G-Class для Индии

Новая лимитированная серия G63 Collector's Edition разработана индийским подразделением Mercedes-Benz специально для индийского рынка и вдохновлена местной культурой. Внедорожники спецсерии получат уникальные отделочные материалы, эксклюзивные цветовые решения и индивидуальные варианты обивки, «отражающие богатое наследие Индии».

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Подробностей пока нет, их обещают рассекретить 12 июня. Пока же известно лишь то, что Mercedes-Benz G63 Collector's Edition получит 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 585 лошадиных сил. Дополнит его 48-вольтовая «мягкогибридная» система. Коробка передач — девятиступенчатая с двойным сцеплением, а привод полный. Цены еще не объявлены, однако, скорее всего, стоить «Гелендвагены» из ограниченной серии будут ощутимо дороже, чем стандартные.

В апреле Mercedes-Benz представил и другую специальную серию культового внедорожника — ретро-вариант G-Class в духе первого «Гелика». Новинка, тираж которой составляет всего 460 экземпляров, получила название Stronger Than The 1980s («Сильнее, чем в 1980-х»), и его главная особенность — декор в стиле «Гелендвагена» первого поколения. В Европе заказы уже принимают, цены начинаются от 178 тысяч евро (около 17 миллионов рублей по нынешнему курсу).

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А еще раньше, в декабре 2024 года, дебютировал Mercedes-AMG G 63 от ателье HOF (бывший Hofele). Тюнинг приурочен к юбилею победы Стирлинга Мосса в гонке на выносливость Mille Miglia 1955 года, и таких внедорожников построено всего десять.