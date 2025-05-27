Минздрав разрабатывает перечень препаратов, влияющих на реакцию водителей

Минздрав России совместно с экспертным сообществом работает над созданием перечня веществ, входящих в лекарственные препараты, которые могут ухудшать внимание и влиять на управление транспортным средством. В него также войдут противоэпилептические препараты и те, что применяют для наркоза, сообщил статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в I чтении законопроект, по которому административная ответственность за вождение автомобиля в состоянии опьянения будет наступать в случае выявления в организме водителя веществ, входящих в состав лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию.

"Соответствующий перечень мы в настоящее время обсуждаем вместе с экспертами. <…> Предполагается, что в него войдут, в частности, противоэпилептические препараты, я напомню уважаемым коллегам, что в целом эпилепсия является противопоказанием к управлению транспортным средством, и наркозные препараты", - сказал он, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Салагай также отметил, что сегодня в России есть материально-техническая база для проведения анализов по определению наличия в организме человека различных веществ. "В настоящее время используются уже высокотехнологичные приборы, которые позволяют выявлять при проведении медицинского освидетельствования, в том числе так называемые ненаркотические психоактивные вещества", - добавил он.

О законопроекте

Законопроект внесло в Госдуму в июне 2023 года правительство РФ. Изменения предусмотрены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Ранее Конституционный суд РФ своим постановлением признал не соответствующим Конституции РФ примечание к статье 12.8 кодекса (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Суд указал на пробел, препятствующий привлечению к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения в случае, когда по результатам медосвидетельствования в организме водителя обнаруживаются входящие в состав лекарственныхпрепаратов вещества, не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам и психотропным веществам, но которые могут ухудшать его внимание и реакцию.

Законопроектом предлагается дополнить примечание положением о том, что административная ответственность за езду в состоянии опьянения будет также наступать в случае выявления в организме водителя таких веществ и при установлении совокупности клинических признаков опьянения. Также предусматривается, что перечень входящих в состав указанных лекарственных препаратов веществ (групп веществ), ухудшающих внимание и реакцию человека, установит правительство РФ.