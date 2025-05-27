В Москве совершено свыше 17 млн поездок на электросамокатах с начала сезона

Количество поездок, совершенных на арендованных электросамокатах в Москве с начала сезона в этом году, превысило 17 млн. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"[Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности] Максим Ликсутов отметил, что за 2,5 месяца с начала сезона проката пользователи совершили более 17 млн поездок. Благодаря сервису проката можно строить удобные мультимодальные поездки и экономить время в пути. Это помогает разгрузить линии метро и наземного городского транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 305 тыс. поездок на арендованных электросамокатах в Москве в сутки, 85% всех поездок - до остановок городского транспорта, станций метро, университетов, дома или офиса.