В Калуге приостановлена сборка «Уралов»

Генеральный директор Уральского автомобильного завода Павел Яковлев в интервью телеграм-каналу «Грузовики и вообще» сообщил, что поставка машинокомплектов в Калугу остановлена. По его словам, выпуск «Уралов» в Калуге возобновится только в том случае, если рынку будут нужны дополнительные автомобили, а сам Уральский автомобильный завод не справится с заказами.

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Сборка «Уралов» под названием Next началась в Калуге в декабре 2023 года. Производство было развернуто на площадке бывшего завода Volvo в индустриальном парке «Калуга Юг». Собственником предприятия после ухода шведского концерна из России стало АО «Автомобильное моторное общество» (АМО).