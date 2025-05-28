Exeed анонсировал вторую модель Exlantix для России

Китайский производитель сообщил редакции Quto.ru, что в ближайшее время на российском рынке начнутся продажи нового спортивного седана с гибридной силовой силовой установкой последовательного типа — то есть ДВС здесь работает как генератор.

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Габариты автомобиля составляют 4945 х 1978 х 1485 мм в длину, ширину и высоту соответственно, размер колёсной базы равен 3000 мм. По умолчанию новинка оборудована 20-дюймовыми колёсными дисками и скрытыми дверными ручками, что улучшает её аэродинамические характеристики.

В движение модель приводит гибридная силовая установка с двумя электромоторами, по одному на каждой из осей. Суммарная мощность составляет 469 лошадиных сил и 634 Нм крутящего момента, а разгон до «сотни» занимает 4,6 секунды.

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Бензиновый двигатель здесь не имеет связи с колёсами и работает как зарядка для аккумулятора. Общий запас хода производитель нк раскрывает, но уточняется, что на электротяге седан может проехать до 185 км.

Четырёхдверка оборудована интеллектуальной пневмоподвеской IAS, адаптивными амортизаторами, а также широким набором опций комфорта и систем безопасности.