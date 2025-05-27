Электрический кроссовер Cupra Tavascan стал спортивнее

Модели достался пакет Extreme, куда вошли облегченные колеса, широкие шины и кресла-ковши CUP Bucket с улучшенной боковой поддержкой. Кроме того, в палитре цветов кузова Tavascan впервые появился матовый оттенок.

© Cupra

Кросс-купе Cupra Tavascan — родственник таких электрокаров, как Volkswagen ID.5 и Audi Q4 e-tron. Выпускают модель в Китае, на заводе Volkswagen Anhui, совместном предприятии немецкого концерна с группой JAC. Обновление, пускай и совсем скромное, принесло «Таваскану» первый в его истории матовый оттенок кузова, «веганскую» оплетку руля из текстиля и микрофибры Dinamica, а также спортпакет с многообещающим названием Extreme.

© Cupra

Собственно Extreme Pack и есть главное новшество. С ним Tavascan обзаведется 21-дюймовыми коваными колесами, комплект которых легче стандартного на 10 килограммов, более цепкими шинами шириной 255 миллиметров и «кубковыми» креслами-ковшами с интегрированными подголовниками. Сиденья имеют развитую боковую поддержку, оснащены подогревом и даже вентиляций.

© Cupra

Салонный саундтрек, или «звуковая подпись», отныне положен всем вариантам «Таваскана». Система делает вождение ещё более эмоциональным, поскольку реагирует на силу нажатия педали акселератора, скорость движения и выбранный ездовой профиль. По технике изменений нет. Остались одномоторные (286 л.с.) и двухмоторные (340 л.с.) модификации. Батарея и там, и там номинальной емкостью 82 киловатт-часа. На одном её заряде Cupra Tavascan проезжает 522−568 километров.