Audi выпустила линейку спортивных кресел для геймеров

Новые аксессуары немецкий производитель разработал совместно с фирмой Vertagear. Дизайн кресел для геймеров копирует внешний вид сидений, которые устанавливают в спортивные автомобили Audi. При этом киберспортивные кресла отделаны похожими материалами. Минимальная стоимость базовой версии кресла составляет 500 долларов (около 40 тысяч рублей по текущему курсу).

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Модельный ряд кресел Audi Edition начинается с базовой версии SL3800, которая отличается отделкой искусственной кожей с системой циркуляции воздуха, стальной рамой и крупными валиками боковой поддержки. Аксессуар имеет несколько регулировок, а также может оснащаться подушкой для шеи, которая продается отдельно.

Следующей моделью в линейке стало кресло SL5800 RS Edition на алюминиевой раме, которое получило отверстия, имитирующие ремни безопасности, а также отделку синтетическим материалом HygennX, который отличается способностью к быстрому высыханию и нейтрализации запахов.

Топовым аксессуаром стала модель PL4800 Audi Sport Edition, главными отличиями которого являются максимально спортивный дизайн и улучшенные характеристики грузоподъёмности. Кресла Audi в зависимости от версии вмещают человека ростом до 198 сантиметров и весом до 163 килограммов.

В 2023 году собственные кресла для геймеров выпустила компания Porsche. Дизайн киберспортивного сиденья, разработанного совместно с брендом Recaro, выполнен в стиле элемента Porsche 911 GT3 R.