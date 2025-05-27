Audi выпустила линейку спортивных кресел для геймеров
Новые аксессуары немецкий производитель разработал совместно с фирмой Vertagear. Дизайн кресел для геймеров копирует внешний вид сидений, которые устанавливают в спортивные автомобили Audi. При этом киберспортивные кресла отделаны похожими материалами. Минимальная стоимость базовой версии кресла составляет 500 долларов (около 40 тысяч рублей по текущему курсу).
Модельный ряд кресел Audi Edition начинается с базовой версии SL3800, которая отличается отделкой искусственной кожей с системой циркуляции воздуха, стальной рамой и крупными валиками боковой поддержки. Аксессуар имеет несколько регулировок, а также может оснащаться подушкой для шеи, которая продается отдельно.
Следующей моделью в линейке стало кресло SL5800 RS Edition на алюминиевой раме, которое получило отверстия, имитирующие ремни безопасности, а также отделку синтетическим материалом HygennX, который отличается способностью к быстрому высыханию и нейтрализации запахов.
Топовым аксессуаром стала модель PL4800 Audi Sport Edition, главными отличиями которого являются максимально спортивный дизайн и улучшенные характеристики грузоподъёмности. Кресла Audi в зависимости от версии вмещают человека ростом до 198 сантиметров и весом до 163 килограммов.
В 2023 году собственные кресла для геймеров выпустила компания Porsche. Дизайн киберспортивного сиденья, разработанного совместно с брендом Recaro, выполнен в стиле элемента Porsche 911 GT3 R.