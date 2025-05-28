Состоялась премьера кроссовера Alpine A390

Марка Alpine в день своего 70-летия провела презентацию "спортивного фастбека" A390.

© Российская Газета

Внешне он близок к концепту A390_β, но с некоторыми незначительными упрощениями. Внутри - стиль от Renault с консолью OpenR во главе.

A390 построен на платформе AmpR Medium (Renault Megane и Scenic, Nissan Ariya). По габаритам новинка оказалась компактнее Tesla Model Y и Porsche Macan: длина равна 4615 мм, ширина - 1885 мм, высота - 1532 мм, размер колёсной базы - 2708 мм.

Alpine A390 представлен в двух версиях: GT и GTS. Они отличаются отдачей установки, состоящей из двух электромоторов сзади и одного спереди. В базе мощность составляет 401 л.с., крутящий момент - 650 Нм. A390 GTS выдаёт 469 л.с. и 808 Нм. Время разгона - 4,8 и 3,9 секунды соответственно.

Ёмкость батареи составляет 89 кВт·ч, запас хода - до 555 км.

Принимать заказы на A390 в Европе и Великобритании начнут в конце 2025 года, цены - примерно от 70 тысяч евро.