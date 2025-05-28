BMW произвела трехмиллионный электрифицированный автомобиль

Компания BMW достигла двух значимых рубежей. Универсал 330e Touring в цвете Portimao Blue, отправляющийся к клиенту в Великобританию, стал трёхмиллионным электрифицированным автомобилем, собранным на заводе в Мюнхене. Кроме того, автопроизводитель сообщил о поставке 1,5 миллиона автомобилей, оснащённых исключительно электрической силовой установкой. В эту цифру входят полностью электрические модели марок MINI и Rolls-Royce.

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Завод BMW в Мюнхене полностью перейдёт на производство электромобилей к концу 2027 года. Это означает, что впервые в истории на нём перестанут выпускать бензиновые версии 3-й серии. По предварительной информации, производство будущей модели «G50» и её высокопроизводительной версии M3 «G84» планируется перенести в Дингольфинг, однако официального подтверждения этому пока нет.

Тем временем, текущая версия седана «G20» будет выпускаться в Мюнхене до октября 2026 года, а последняя версия универсала «G21» — предположительно до февраля 2027 года. Остаётся неясным, планируется ли выпуск следующего поколения универсала 3-й серии под кодовым названием «G51». При этом подтверждено, что полностью электрическая модель i3, премьера которой намечена на следующий год, будет собираться на мюнхенском заводе. Согласно шпионским снимкам, дизайн модели будет схож с новой бензиновой 3-й серией, но с укороченной передней частью. Также, по всей видимости, ведётся разработка электрической версии универсала i3 Touring, которая, по оценкам, имеет больше шансов попасть в серийное производство, чем бензиновая версия нового универсала 3-й серии.

На фоне этих планов, продажи электрифицированных моделей BMW Group (включая подключаемые гибриды и электромобили) в первом квартале 2025 года выросли на 28,5% и составили 157 495 единиц. Продажи исключительно электрических моделей увеличились на 32,4%, достигнув 109 513 единиц. Совокупно электрифицированные автомобили заняли долю в 26,9% всех поставок за период до конца марта, а электромобили — 18,7%. Несмотря на это, компания сохраняет цель довести долю электромобилей до более чем 50% от общего объема поставок к 2030 году, хотя достижение этого показателя остаётся непростой задачей.

Электрификация BMW началась 12 лет назад с выпуска i3 на заводе в Лейпциге. Спустя несколько месяцев там же началось производство гибридного спорткара i8 — первой подключаемой гибридной модели бренда.