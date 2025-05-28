Кроссовер Omoda C7 официально дебютировал

«Дочка» Chery расширяет российскую линейку вседорожников: к C5, занявшему по итогам прошлого года шестую строчку в рейтинге популярнейших SUV, присоединяется новинка — флагманский C7. Он современнее, крупнее и богаче оснащен, а предлагаться будет в пяти комплектациях с передним либо полным приводом и мотором 1.6, знакомым по C5. Цена варьируется от 3 399 900 до 4 049 900 рублей.

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Как и у «младшего» C5, у C7 безрамочная решетка радиатора, но эволюционировавшая: у флагмана она Х-образная и набрана из множества шестиугольных «сот». В нижней части передка — внушительный воздухозаборник, а под фарами — россыпь световых элементов настраиваемой приветственной подсветки. Правда, доступна она только в топовом исполнении.

«Резная» подоконная линия приподнята у кормы, а ручки дверей встроены вровень с кузовом в отличие от C5 — там они традиционные. Фонари с эффектными светодиодными «молниями», призванными выделить кроссовер в потоке, заключены в единый блок. Экстерьер красят в пять сдержанных оттенков: «Искрящийся белый», «Пудровый серый», «Мятное облако», «Лунная пыль» и «Черная жемчужина».

© Omoda

© Omoda

© Omoda

© Omoda

© Omoda

© Omoda

Длина, ширина и высота C7 равна 4660, 1875 и 1670 миллиметрам соответственно, колесная база — 2720 миллиметров. То есть кроссовер чуть крупнее Toyota RAV4 и чуть компактнее одного из конкурентов-соотечественников — Geely Atlas. Дорожный просвет у моно- и полноприводной версий разный: 175 либо 176 миллиметров. Багажник по сравнению с С5 намного вместительнее — 639 литров против 378.

Спереди у C7 стойки Макферсон, сзади — многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости. Кузов для России оцинковали, а в список оснащения добавили «зимний» пакет c обогревами.

© Motor

© Motor

© Motor

© Motor

© Motor

Как и «пятерка», C7 построен на китайской платформе T1X, разработанной совместно с Jaguar Land Rover. Двигатель знакомый — это 1,6-литровый турбомотор SQRF4J16, развивающий 150 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента. Таким же С5 оснащается в «топе», а у С7 он безальтернативный. Агрегат работает в связке с семидиапазонным «роботом» DCT, разгоняя кроссовер с места до 100 километров в час за 9,4 секунды. Максимальная скорость равна 190 километрам в час. Заявленный расход топлива в смешанном цикле — не более 7,1 литра на 100 километров.

Интерьер C5 сложно назвать консервативным, а у C7 он еще современнее — и минималистичнее. Вместо кластера здесь раздельные экраны. Приборная панель на 8,9 дюйма соседствует с крупным центральным дисплеем мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма с разрешением 2,5К. В самой дорогой версии его можно двигать в сторону пассажира, однако в этом случае придется обойтись без бардачка (а возможно, и без пассажирского эйрбега).

В «мультимедийку», работающую на чипе Snapdragon 8155, встроены игры, навигатор «Яндекса» и VK-сервисы. Поддерживаются беспроводные соединения Apple CarPlay и Android Auto. Еще одна прерогатива топового исполнения — проекционный дисплей.

© Omoda

© Omoda

© Omoda

© Omoda

© Omoda

© Omoda

© Omoda

© Omoda

Есть и физические кнопки: на центральном тоннеле расположили панель управления климатической установкой, аварийкой, подогревами и режимами езды. Пресетов шесть: «Эко», «Комфорт», «Спорт», «Снег», «Грязь» и «4×4». Селектор передач вынесен на рулевую колонку, что освободило место под бокс для хранения мелочей. Руль и сиденья здесь тоже другие и вдохновлены геймерской атрибутикой — геймпадами и игровыми креслами.

В базовой версии Joy кроссовер оборудован 18-дюймовыми дисками, электрорегулировкой зеркал и комплексом электронных помощников, включая ассистентов при спуске и подъеме. Есть камера заднего вида, задние парктроники, а также датчики света и дождя. Двигатель и прогрев салона можно запускать дистанционно. Такой вариант стоит 3 399 900 рублей без скидок или 2 799 900 с учетом всех акций, включая трейд-ин. Аналогичное оборудование у полноприводного исполнения Drive, цена которого — 3 699 900 рублей.

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В варианте подороже — Lifestyle — у кроссовера есть электропривод складывания внешних зеркал, система обзора на 540°, передние парктроники и шторки безопасности, а также подогрев задних кресел, голосовой помощник и восемь динамиков аудиосистемы. Отсек для беспроводной зарядки только один (пассажиру спереди придется довольствоваться проводами), зато он охлаждается. Мощность зарядки — 50 Ватт. Переднеприводный Lifestyle оценивается в 3 649 900 рублей, полноприводный Active — в 3 849 900.

Наконец, топ-версия Supreme, помимо уже упомянутого, получила панорамный люк, 19-дюймовые диски, «танцующую» подсветку салона, электрохромное зеркало заднего вида, центральный эйрбег и вентиляцию передних сидений. Также такой C7 может похвастаться расширенным списком ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга слепых зон, помощи при движении в пробках, смене полосы и перестроении, предупреждения о фронтальном и заднем перекрестном столкновении. Полная цена — 4 049 900 рублей, а «скидочная» — 3 449 900.

Гарантия на кроссовер составляет пять лет или 150 000 километров пробега. После этого предоставляется дополнительная техподдержка сроком до двух лет или до достижения 200 000 километров пробега.