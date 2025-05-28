Пять китайских марок существенно снизили цены на автомобили в РФ

Пять китайских брендов, официально представленных на российском рынке, существенно снизили цены на автомобили в апреле 2025 года. Об этом говорится в исследовании "Журнала Авто.ру" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

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"В апреле 2025 года сразу несколько автопроизводителей, официально работающих в России, обновили цены на свои модели. Как показал мониторинг сайтов брендов и дилеров, проведенный "Журналом Авто.ру", у пяти марок в прайс-листах зафиксировано заметное снижение рекомендованной розничной цены", - говорится в сообщении.

Китайский бренд Hongqi значительно снизил цену на электрокроссовер E-HS9 в топовых комплектациях Executive и Flagship. Теперь обе версии оцениваются в 7 млн рублей, что на 2-4 млн рублей дешевле, чем раньше.

BAIC также скорректировал стоимость кроссоверов X55 и X75. Модель X55 подешевела на 284-314 тыс. рублей в зависимости от комплектации, а X75 - на 229-361 тыс. рублей. Обновленные цены на X55 теперь начинаются от 2 млн рублей.

В линейке Chery снижение затронуло три модели. Tiggo 4 Pro подешевел на 20 тыс. рублей до 2 млн рублей, обычный Tiggo 4 - на 60-90 тыс. рублей, до 2,3-2,6 млн рублей, а Tiggo 7 Pro Max - на 15-240 тыс. рублей, до 2,8-3,4 млн рублей.

Dongfeng снизил цены на пикап DF6 на 50-200 тыс. рублей, теперь он стоит 2,5-2,6 млн рублей, а кроссоверы DFSK 500 Premium и ix7 - 1,9 млн и 3 млн рублей соответственно. Также Exeed сократил стоимость полноприводного кроссовера LX на 100 тыс. рублей (3,9 млн), но переднеприводные версии Business и Urban подорожали на 70-250 тыс. рублей и теперь стоят 3,1 и 3,4 млн рублей соответственно.