BMW M2 сравнялся по мощности с M4

Купе достался двигатель от полноприводной M4 Competition Coupe, хотя тяга по-прежнему идет только на задние колеса. Версия с приставкой CS мощнее и быстрее обычной M2, а также на 30 килограммов легче. Ей перекалибровали подвеску, заменили опоры двигателя и обострили реакции на нажатие педали газа.

Первыми увидеть новый BMW M2 CS живьем могли гости и участники мероприятия Concorso d’Eleganza Villa d’Este на озере Комо. Здесь немцы провели, что называется, дизайн-презентацию, оставив за бортом технические характеристики. Теперь раскрыты и они. Самая хардкорная M2 будет выпущена ограниченным тиражом и в Германии за неё попросят 115 тысяч евро. Это больше, чем хотят за полноприводную M4 Competition Coupe.

© BMW

С которой M2 CS делит двигатель. Рядная «битурбошестерка» 3.0 развивает 530 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента и сочетается с восьмидиапазонным автоматом M Steptronic. Несмотря на задний привод, разгон до ста у M2 CS занимает всего 3,8 секунды (-0,2 с), а спринт с 80 до 120 километров в час укладывается в 3,4. Пакет M Driver’s включен в стандартное оснащение, но максималка с ним все равно выше, чем у обычной M2: 302 километра в час против 285.

© BMW

На M2 CS стоят более жесткие опоры двигателя плюс изменена чувствительность педали акселератора во всех ездовых режимах, что обеспечивает молниеносный отклик. Подвеска занижена на восемь миллиметров и перекалибрована. Стандартный выхлоп с электронноуправляемыми клапанами за доплату меняется на облегченную магистраль с титановым глушителем, которая добавит гоночных ноток. Также версии CS положен дифференциал M Sport, рулевой механизм M Servotronic с переменным передаточным отношением, составные тормоза M Compound и трекшн-контроль с 10 уровнями вмешательства.

© BMW

А ещё хардкорная «эмка» легче исходника. Широкое применение армированного углеволокном пластика (CFRP) позволило снизить массу аж на 30 килограммов. Композит используют для корпусов боковых зеркал, крыши, крышки багажника и элементов аэродинамического обвеса. В салоне из него сделана центральная консоль и ковшеобразные сиденья M Carbon. Стандартными для M2 CS стали двухзонный климат-контроль, медиасистема BMW Live Cockpit Professional и парковочный ассистент. Рыночный дебют двухдверки запланирован на лето. Ключевые рынки — США, Германия и Китай.