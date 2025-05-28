Сколько Belgee X70 произвели в Беларуси

Марка Belgee существует с 2023 года — название используют для дорестайлинговых моделей Geely, продающихся в Беларуси и России. Первым на конвейер встал Belgee X50 (Geely Coolray), а в конце весны 2024-го к нему присоединился и «старший» X70 (Geely Atlas Pro). Как сообщает пресс-служба Belgee, за год с конвейера завода «Белджи» сошло 22,3 тысячи кроссоверов X70.

© Motor.ru

За первые полгода присутствия на рынке Belgee X70 разошелся в количестве 4439 экземпляров, а к концу года модель преодолела отметку в 20 тысяч экземпляров. Кроссовер доступен в России с 1,5-литровым турбомотором: в переднеприводной модификации его отдача составляет 150 лошадиных сил, а в полноприводной — 177 сил. На выбор предложены четыре уровня оснащения, цены стартуют от 2 275 990 рублей с учетом скидок.

По итогам апреля 2025 года Belgee вошла в топ-10 самых популярных марок на российском рынке, реализовав 3,9 тысячи автомобилей — такой результат обеспечил ей шестое место. А за четыре месяца текущего года россияне купили более 10,1 тысячи новых кроссоверов.

В Беларуси на «Белджи», помимо кроссоверов X50 и X70, производится и седан S50, он же Emgrand. Однако до России он пока не добрался.

Ранее стало известно, что бренд Belgee стремится к тому, чтобы стать в России вторым по объемам продаж после Lada, а также запустить производство электромобилей и гибридов. На днях сообщалось, что сборка электрокаров на белорусском заводе уже стартовала — там начали выпускать электрические кроссоверы EX5. Эта модель продается и в России, но к нам ее поставляют из Китая.