Mercedes-Benz возобновил поставки фургонов Sprinter на российский рынок

Продажи коммерческих автомобилей Mercedes-Benz официально возобновлены в России. Речь идёт о поставках европейских версий фургонов Sprinter, первая партия которых уже доставлена и растаможена.

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Автомобили находятся на складе в Москве, прошли все необходимые процедуры и готовы к регистрации в органах ГИБДД, что позволяет покупателям сразу оформить транспорт и начать эксплуатацию.

Компания готова доставить модификации под заказ, если нужной версии нет в наличии. На российский рынок поставляются только оригинальные европейские модели — китайские аналоги не участвуют в поставках.

По информации представителей, российские покупатели традиционно предпочитают мощные и полноукомплектованные версии Mercedes-Benz Sprinter, что свидетельствует о высоком интересе к премиальному коммерческому транспорту в текущих условиях.

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