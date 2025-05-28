Как изменились с начала года цены на популярные кроссоверы

Как изменились с начала года цены популярных подержанных кроссоверов. По данным сайта 110 km.ru, большинство моделей с начала года подешевели на 5−10%, что может подтолкнуть покупателей к покупке.

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Сайт 110 km.ru проанализировал цены на популярные подержанные кроссоверы, которые были выпущены в 2020—2022 годах и до сих пор считаются относительно новыми. Выяснилось, к примеру, что с начала года пятилетний Toyota RAV4 подешевел на 12%, с 3,48 до 3,05 миллиона рублей, а трехлетний — на 13%.

Hyundai Creta, особенно версии 2022 года, «скинул» всего 3%, что может говорить о высокой ликвидности и спросе даже в условиях изменившегося рынка. Для автомобилей 2020 года снижение составило 8%. Кроссовер Volkswagen Tiguan подешевел на 4−7%; Kia Sportage — на 5−9%.

Наконец, стоимость Mazda CX-5 2020 года уменьшилась на 6%, 2022-го — на 9%. Сейчас такие кроссоверы в среднем продаются за 2,72 и 2,75 миллиона рублей соответственно.