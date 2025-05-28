«Атом» разрешили протестировать на скорости 40 километров в час

Предсерийный образец российского электромобиля «Атом» впервые стал доступен для тестов обычных водителей. Об этом сообщает Москве.

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Журналист смог проехать в автомобиле в сопровождении инструктора. По условиям теста, максимальная скорость движения составляла 40 километров в час.

Участникам предложили оценить ходовые характеристики «Атома», удобство и функциональность салона. Дизайн предсерийного образца на 95 процентов соответствует будущей версии.

Агентство не привело впечатления своего сотрудника от автомобиля, ограничившись перечислением характеристик модели и тем фактом, что человеку среднего телосложения ростом 180 сантиметров сидеть за рулем «довольно комфортно», а во время езды слышен характерный гул.

Из деталей выделены руль, оснащенный сенсорным монитором, экран которого выполняет функции спидометра, позволяет управлять системой мультимедиа, а также открывать и закрывать двери автомобиля. Также описаны передние и задние фары, указана длина, ширина и высота электромобиля — 3995, 1790 и 1643 миллиметров соответственно.

В мае завершился первый из трех циклов краш-тестов кузовов. Представители бренда уверяют, что их результаты позволили доказать на практике надежность используемых в машине решений.

Ранее стало известно, что основные узлы и агрегаты «Атома» будут производить в Китае либо в сотрудничестве с китайскими компаниями. Полностью отечественными, если учитывать сложные узлы машины, могут стать только операционная система «Атом ОС», интеллектуальная система помощи водителю (ADAS) и платформа.

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АО «Кама» намерено запустить производство «Атома» на площадке завода «Москвич», который уже собирает под своим брендом электромобиль из китайских машинокомплектов.