Land Rover слегка обновил Defender

Британская марка освежила культовый внедорожник к 2026 модельному году: Defender получил легкие внешние изменения и более продвинутое оборудование — от увеличенного экрана медиасистемы до адаптивного круиз-контроля для бездорожья. Правда, за последний придется доплатить даже покупателям самых дорогих исполнений. В Великобритании цена «Дефа» стартует с 57 тысяч фунтов стерлингов, что в пересчете на рубли составляет 6,2 миллиона.

© Motor.ru

Фары сохранили прежнюю конструкцию — полукружия в прямоугольных блоках, — но теперь при включении они отображают фирменную графику. Противотуманки вошли в стандартное оснащения, а фонари с классическим дизайном из четырех квадратов получили затемненные линзы. Также слегка изменились бамперы, вставки на капоте и боковые вентиляционные отверстия. Изюминка обновления — глянцево-черные ступичные колпачки с надписью Defender. Они положены всем версиям, как и черная решетка радиатора с темным шильдиком.

Есть новый вариант колесных дисков — 22-дюймовые семиспицевые Diamond Turned Dark Grey. В палитру цветов кузова включены зеленый Woolstone Green и серый Borasco Grey, вдохновленные водопадом в Великобритании и серебряным рудником в Калифорнии.

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

А для OCTA с 4,4-литровым V8 приготовили особый оттенок — темно-синий Sargasso Blue с графитовыми акцентами. Кроме того, за доплату для экстремального Defender доступны декор из углеродного волокна, матовая защитная пленка, четыре цветовых схемы салона и особые 20-дюймовые кованые диски.

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

© Land Rover

Внутри установили экран диагональю 13,1 дюйма вместо прежнего 11,4-дюймового и переработали центральную консоль. Добавлены система контроля за состоянием водителя и адаптивный внедорожный круиз. Это следующая ступень эволюции надстройки All Terrain Progress Control, которая требует от водителя только задать желаемую скорость: технология сама определяет тип покрытия, контролируя газ, тормоз и систему полного привода.

Персонализировать Defender предлагают с помощью фирменных аксессуаров, например черного багажника на крышу, переднего щитка и накладок на пороги. OCTA можно дооснастить лебедкой с тяговым усилием 4,5 тонны и покрытием из углеродного волокна.

В начале мая Land Rover опубликовала первые фотографии Defender OCTA, который примет участие в «Дакаре» 2026 года. Сейчас компания тестирует прототип гоночного внедорожника в Марокко.