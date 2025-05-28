Дилер рассказал об интересе покупателей к Lada Iskra

Новинка АВТОВАЗа Lada Iskra выходит в продажу через 1,5 месяца, этим автомобилем уже активно интересуются покупатели, рассказал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

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По его словам, в первый месяц после начала промышленного производства Искры «Прагматика» получила 150 обращений от потенциальных покупателей в городах Северо-Запада, что можно сравнить с интересом к Lada Vesta на момент её возвращения в 2023 году.

Шапринский уточнил, что 40% обратившихся клиентов готовы приобрести новинку по программе трейд-ин, 50% – с оформлением кредита. Интересуются автомобилем и многодетные семьи, которые могут получить скидку в 10% по госпрограмме.

Больше всего клиентов интересует универсал Lada Iskra Cross (50% всех обращений).

Точную стоимость Lada Iskra пока не озвучили. По словам главы АВТОВАЗа Максима Соколова, она будет начинаться приблизительно от 1,2 млн рублей.

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