Стало известно, вернется ли Skoda в Россию

Один из самых любимых россиянами брендов не планирует возобновлять работу в стране. Об этом пишет портал Autonews со ссылкой на пресс-секретаря по корпоративным коммуникациям Skoda Auto Ивану Поволну. Она заявила, что чешская компания «следует санкционной политике в отношении России».

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«Поэтому возобновление предпринимательской деятельности в России или установление новых деловых отношений с российскими юридическими лицами не планируется», — сказала Поволна.

Она также напомнила, что Skoda в начале 2022 года столкнулась с небывалыми сложностями с точки зрения логистики и ведения коммерческой деятельности.

Три года назад Skoda остановила деятельность в России. Встала и сборка машин на двух площадках: на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, где собирали Octavia, Kodiaq и Karoq, и на заводе в Калуге, который выпускал Rapid.

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В марте 2023 года чехи оценили убытки от ухода с одного из самых прибыльных рынков. На тот момент они составили около 700 миллионов евро. Финансовые потери связаны с тем, что Skoda поддерживала заводы и торговую сеть в рабочем состоянии целый год.

Тогда руководство компании сделало похожее заявление о том, что шансов на перезапуск в РФ в ближайшее время нет. При этом неясно, допускает ли Skoda возможность возвращения в случае отмены санкций — как, например, Toyota, если верить инсайдерам. Они говорят, что японская компания «мечтает» вернуться на российский рынок и даже организует тайные встречи с экс-дилерами из России, но ее действия зависят от политического контекста.