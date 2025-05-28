Xiaomi теряет деньги на каждом проданном электромобиле

Китайская компания Xiaomi теряет по 900 долларов на каждом проданном электромобиле. Об этом сообщает портал CarNewsChina со ссылкой на отчетные документы организации.

Всего фирме удалось поставить клиентам 75 869 электромобилей SU7 всех модификаций. На их продаже Xiaomi выручил 2,51 млрд долларов. Хотя норма операционной прибыли на этом направлении достигла 23,2%, операционные убытки достигли 70 млн долларов.

Отметим, что по итогам прошлого года Xiaomi теряла на каждом проданном авто более 6,2 тысяч долларов. Представители компании поясняли, что на данном этапе бизнес остается убыточным, поскольку запуск массового производства автомобилей потребовал высоких капитальных и прочих затрат. Однако такая ситуация характерна и для более «зрелых» игроков китайского рынка электромобилей — по сути, с прибылью сейчас работают только BYD, Seres и Li Auto.

Если спрос на наиболее прибыльные модели вроде SU7 Ultra не ухудшится, то Xiaomi могла бы рассчитывать на выход к безубыточности уже в текущем квартале. Однако в эти выходные компания BYD резко снизила цены на свои авто, что может помешать планам компании.