В РФ выставили на продажу новую ВАЗовскую "девятку"

В Москве выставили на продажу настоящую "капсулу времени" - ВАЗ 2109 2004 года из последних партий с пробегом всего 850 километров. Как удалось выяснить "Российской газете" в ходе общения с продавцом, машина всю жизнь прожила в одной семье с момента покупки и хранилась в гараже, что позволило сохранить ее в состоянии новой.

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Кузов хэтчбека лишен всяческих недостатков. Интерьер машины выдержан в светлых тонах, сиденья и карты дверей обиты тканью. Под капотом расположен 1,5-литровый 68-сильный инжекторный мотор, работающий в паре с механической КПП. Привод - передний.

Нынешний владелец уверяет, что "девятка" прошла предпродажную подготовку с заменой всех расходных материалов и готова занять место в чьей-то коллекции.

Хозяин просит за уникальный образец весьма внушительную сумму - 1 650 000 рублей, что сопоставимо с ценой новой Lada Vesta с учетом всех скидок и специальных предложений.

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