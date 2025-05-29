Как изменились цены подержанных кроссоверов

Портал 110km.ru проанализировал собственную базу объявлений о продаже автомобилей и выяснил, как с начала года изменились цены на пять популярных автомобилей сегмента SUV, которые были выпущены в 2020–2022 годах. Оказалось, что стоимость кроссоверов за первые пять месяцев текущего года в целом снижалась. Эксперты объясняют это сезонными колебаниями и ростом предложений на вторичном рынке.

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Toyota RAV4 и сейчас является одним из самых востребованных. За пять месяцев года цена на модели 2020 года снизилась на 12% – с 3,48 до 3,05 миллиона рублей, а на автомобили 2022 года на 13% — с 3,31 до 2,88 миллиона рублей.

Высокую ликвидность среди всех перечисленных машин показывает Hyundai Creta 2022 года — снижение цены составило всего 3% — с 2,35 до 2,29 миллиона. Автомобили 2020 года потеряли в цене 8% – с 2,07 до 1,9 миллиона.

Немецкий Volkswagen Tiguan 2020 года подешевел незначительно —всего на 4% – с 2,79 до 2,68 миллиона рублей. Модели 2022 года потеряли чуть больше — 7% — с 3,07 до 2,86 миллиона.

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Стоимость Kia Sportage за последние пять месяцев тоже уменьшилась. В случае моделей 2020 года на 9% – с 2,6 до 2,36 миллиона рублей, а на машины 2022 года — на 5% — с 3,02 до 2,86 миллиона.

Нарушает эту гармоничную картину ситуация с Mazda CX-5, у которой «трёхлетки» дешевели быстрее «пятилеток». За пять месяцев этого года средняя стоимость пятилетнего автомобиля снизилась на 6% – с 2,9 до 2,72 миллиона рублей, а трёхлетнего — на 9% — с 3,03 до 2,75 миллиона.

Исходя из этих данных, эксперты рекомендуют обратить внимание на подержанные кроссоверы, которые подешевели на 5–10%. Покупка машины сейчас может оказаться выгодным приобретением. Но не стоит забывать про особое внимание к состоянию автомобиля и истории владения, чтобы избежать проблем.