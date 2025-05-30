Chery Tiggo 9 прошел испытание ралли "Дакар Востока"

Компания Chery сообщила, что кроссовер Tiggo 9 вернулся в ралли: серийный автомобиль одержал три победы подряд в зачёте модифицированных автомобилей на гонках "Такла-Макан", которое также известно, как "Дакар Востока".

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Ралли "Такла-Макан" считается крупнейшей и самой изнурительной внедорожной гонкой в Азии: примерно 65% маршрута из 5000 км проходит по пустынной местности.

Tiggo 9 с серийным двухлитровым турбированным двигателем собственного производства Chery одержал победы на этапах SS2 и SS4 группы T1.1, что принесло команде победную серию из трёх спецучастков подряд (SS2-SS4) в зачёте модифицированных автомобилей.

Также в компании напомнили, что у Tiggo 9 уже были четыре победы в классе серийных автомобилей на ралли "Такла-Макан", которые были одержаны в 2024, 2023, 2019 и 2017 годах.

В России Chery Tiggo 9 можно купить начиная от 4,55 млн рублей. Кроссовер представлен с 245-сильным турбомотором объёмом 2,0 литра, гидроавтоматом на восемь ступеней и системой полного привода.