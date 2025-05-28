Кроссовер Jetour T1 готовят к выводу на российский рынок

Кроссовер Jetour T1 будет сертифицирован для российского рынка с двумя турбомоторами на выбор, сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на осведомленный источник.

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«Знакомый с процессом сертификации источник «Китайских автомобилей» рассказал, что кроссовер Jetour T1 находится в процессе получения ОТТС для рынка России. Нам стало известно, что у Jetour T1 в России будут два варианта силовых установок», — отмечается в публикации.

Предполагается, что базовая версия этого кроссовера для российского рынка будет снабжена турбомотором 1.5, который в варианте для китайского рынка развивает 184 л.с. Привод у такой машины передний. Для полноприводного Т1 предусмотрен турбомотор 2.0 мощностью 254 л.с. На китайском рынке кроссоверы Т1 с этими моторами оборудуются семиступенчатым «роботом» и восьмиступенчатым «автоматом» соответственно.