КС РФ признал повышение автоштрафов справедливым

Конституционный суд России отклонил жалобу депутатов на необоснованное, с их точки зрения, увеличение штрафов для автомобилистов, которое вступило в силу 1 января 2025 года. Помимо этого, скидка на своевременную оплату была сокращена.

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Однако судьи в ходе рассмотрения заявления не нашли повода усомниться в законности нормы. По мнению судей, расценивать увеличение штрафов за нарушение ПДД как необоснованное и несоразмерное нельзя, особенно с учётом того, что размер санкций не менялся в течение многих лет.

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Также в определении указано, что поправки в КоАП «согласуются с конституционными принципами», и Госдума при их утверждении действовала в пределах своих полномочий.

С жалобой на новые нормы в КС РФ группа из 97 депутатов обратилась в марте. В своём заявлении они указали, то объективной необходимости в увеличении штрафов нет, так как аварийность снижалась в течение многих лет. Помимо этого, сам закон принимался с нарушением регламента, поскольку ряд поправок был внесён ко II чтению другого законопроекта.