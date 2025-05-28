Раскрыта информация о будущем бренда Xcite

ланов по закрытию автомобильного бренда Xcite нет. Такую информацию со ссылкой на пресс-службу «Автозавода Санкт-Петербург» приводит портал «Китайские автомобили». При этом компания не может подтвердить или опровергнуть планов по расширению модельного ряда. Специалисты производителя оценивают текущий спрос, а также потенциальные потребности российского рынка.

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Автомобили Xcite начали собирать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в январе прошлого года. Спустя пять месяцев первые кроссоверы под названием Cross 7 и 8, собранные из машинокомплектов Chery, поступили в дилерские центры. Теперь же специалисты считают, что производитель завершил сборку моделей.

Пресс-служба «автозавода Санкт-Петербург» сообщила, что конкретных решений об окончании производства пока не принято. При этом мощности предприятия позволяют наладить крупноузловую и мелкоузловую сборку новых моделей. В то же время запас нераспроданных кроссоверов Xcite составляет около десяти тысяч экземпляров, которые простаивают на заводских стоянках.

В середине апреля эксперты назвали количество автомобилей Xcite, проданных в России с начала года. Оказалось, что доля бренда в общем объеме продаж легковых машин составляет менее половины процента.