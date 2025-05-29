В США могут запретить кибершины Pirelli

Бюро безопасности Министерства торговли США заострило внимание на том, что один из крупнейших инвесторов Pirelli — китайская государственная группа Sinochem, которой принадлежит 37% компании Pirelli.

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Американские власти предупредили руководство компании о том, что их новейшая разработка может быть запрещена к продаже в США. Покрышки с технологией Cyber Tyre могут собирать информацию со встроенных датчиков об окружающих условиях. В Бюро безопасности Министерства торговли США шины Pirelli сочли потенциальной угрозой кибербезопасности.

Прошлым летом суперкар Pagani Utopia стал первым автомобилем, который получил высокотехнологичные покрышки производителя. Шины оснащены набором датчиков, которые в режиме реального времени могут собирать информацию о дорожных условиях и передавать её в автомобиль, а электроника также оперативно перенастраивает работу систем в соответствии с полученными данными.

В начале этого года в США был введён план по противодействию потенциально опасным китайским технологиям, подписанный ещё Джо Байденом, согласно которому через два года будет введён запрет на применение ПО из Китая, а с 2029 года — на высокотехнологичные автомобили из-за того, что с помощью электроники «Китай сможет получать важную информацию».