Как будет выглядеть новый Mitsubishi Eclipse Cross

Ранее в этом месяце японский автопроизводитель анонсировал новую модель для Европы, которая получит знакомое в России имя Eclipse Cross. Пользуясь имеющимися тизерами, мы решили представить, как будет выглядеть автомобиль.

© Колеса.ру

Кроссовер Eclipse Cross первого и единственного пока поколения дебютировал в 2017 году, став серийной версией XR-PHEV, продемонстрированного ещё в 2013 году. Осенью 2020 года паркетник получил рестайлинг, а сейчас Mitsubishi готовит к премьере полностью новый Eclipse Cross, который будет сделан по совершенно иному рецепту. В соответствии с принятой несколькими годами ранее стратегии альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, все новые модели японского бренда станут перелицованными вариантами автомобилей Renault. По такому принципу уже сделали хэтчбек Colt (Renault Clio) и новый кроссовер ASX (Renault Captur). В ближайших планах Mitsubishi ещё несколько аналогичных переделок, и одной из них станет новый Eclipse Cross.

За его основу будет взят Renault Scenic E-Tech, премьера которого состоялась осенью 2023 года. У нас в распоряжении есть несколько тизеров, на которых видны некоторые фрагменты внешности новики. Можно ожидать появление переработанной передней части с новыми фарами, которые получат оригинальную графику светодиодных габаритов, состоящую из горизонтальных полосок. Аналогичный рисунок габаритных огней будет и в фонарях, которые при этом могут сохранить свою форму. Кроме того, кроссовер получит колёсные диски нового дизайна.

В техническом плане новый Eclipse Cross наверняка повторит электрический кроссовер Scenic E-Tech. Последний комплектуется единственным электромотором на передней оси, представленный с двумя вариантами мощности — 170 и 218 л.с. Заявленный запас хода составляет 424 и 614 км соответственно.

Премьера нового Mitsubishi Eclipse Cross состоится в сентябре этого года. Между тем, на днях дебютировал обновлённый Mitsubishi Xpander.