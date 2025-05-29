Десятки непроданных Tesla Cybertruck нашли на парковке в Детройте

В Детройте заметили десятки брошенных Tesla Cybertruck, аккуратно выстроенных на парковке у заброшенного торгового центра. Местные СМИ окрестили это место «кладбищем Cybertruck» — и не зря: продажи электропикапа резко упали, а запасы непроданных машин растут.

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По данным Crain’s Detroit Business, автомобили хранятся на стоянке у бывшего Bed, Bath & Beyond — теперь это зона нарушения городских норм.

Рядом открыт новый шоурум Tesla, и, вероятно, из-за нехватки места компания решила использовать ближайшую доступную территорию. Власти уже предупредили владельца участка, но реальных санкций пока нет.

Несмотря на то, что Cybertruck все еще продается лучше других электропикапов, его успех далеко не соответствует ожиданиям Илона Маска. За год модель пережила восемь отзывов, а репутация бренда страдает из-за политических выходок его основателя.