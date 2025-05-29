В РФ продают BMW 7 Series из 90-х в состоянии "капсулы времени"

"Российская газета" в рамках мониторинга классифайдов обнаружила в продаже BMW 7 Series 1991 года выпуска с минимальным пробегом 12 тысяч км.

© Российская Газета

Черный седан выставлен на продажу в Москве. Это - BMW 730i в максимальной комплектации, оснащённый трёхлитровым двигателем мощностью 188 л.с. и автоматической коробкой передач. Привод - задний.

Дилер заявляет, что "семёрка" была куплена в Германии у первого и единственного владельца. В России - с августа 2024 года, все необходимые пошлины и сборы оплачены. Наших дорог седан практически не видел, и основной пробег - по территории Европы.

За "капсулу времени", которая, пожалуй, может считаться символом эпохи начала становления России, продавец назначил цену 8 900 000 рублей.