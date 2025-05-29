На авторынок России привозят невостребованные в КНР авто

По его словам, в Китае на онлайн-платформах, специализирующихся на продаже подержанных автомобилей, предлагается огромное количество «странных» транспортных средств. Эти авто считаются подержанными, хотя на самом деле они почти не имеют пробега. Это создает иллюзию больших продаж.

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Такие явления происходят из-за рекордного производства машин и снижения рентабельности. Производители оказывают давление на дилеров, чтобы увеличить запасы, а те, в свою очередь, предлагают «залежалый товар» перекупщикам, сообщают «Известия».

По данным Ассоциации автомобильных дилеров Китая, доля таких авто на рынке увеличилась. Для увеличения прибыли дилеры отправляют автомобили за границу через «параллельный экспорт», получая налоговые льготы.

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