Казахстанский депутат предложил ввести «платную тонировку»

Quto.ru

В данное время тонировка передних стёкол запрещена: штраф составляет 19 660 тенге (3150 рублей). Депутат предлагает разрешить не штрафовать нарушителей, а ввести платную опцию, чтобы автомобилисты могли тонировать стёкла на законных основаниях.

Казахстанский депутат предложил ввести «платную тонировку»
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«Даже при охвате 5% автопарка и средней стоимости разрешения 50 МРП (31 500 рублей) объём потенциальных поступлений может превысить 50 миллиардов тенге ежегодно», — заявил Олжас Куспеков.

По словам депутата, опыт соседних стран показывает, что такие законодательные послабления вполне успшны. К примеру, в Кыргызстане такие абонементы принесли бюджету 640 000 000 рублей (в пересчёте).

Между тем, россияне массово игнорируют запрет тонировки. Гаишники поймали 18 тысяч нарушителей всего лишь за пару недель рейдов.

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