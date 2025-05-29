В Краснодаре начали штрафовать за парковку машин на газонах и клумбах

На территории Краснодара с сегодняшнего дня водители, которые оставляют автомобили в зеленых зонах, станут платить по 1000 рублей компенсации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов.

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"Передвижные комплексы фотофиксации автоматически находят нарушителей. С апреля камеры зафиксировали несколько таких случаев, водители уже оплатили штраф и, надеюсь, вспомнили ПДД", - написал градоначальник.

Он также напомнил, что теперь в городе запрещено парковать авто на клумбах, цветниках, газонах и в других местах с зелеными насаждениями.

Мэр также поблагодарил депутатов Заксобрания Кубани, которые в ноябре прошлого года поддержали инициативу властей краевого центра.

"Теперь в соответствующем Законе действует статья об ответственности за нарушение правил благоустройства", - отметил Наумов.

Так, согласно статистике, только в одном Краснодаре за год было обнаружено более четырех тысяч автомобилей, стоящих на цветниках и клумбах. При этом власти отмечают, что непростая ситуация в данном плане складывается и в других муниципалитетах края.