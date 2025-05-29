В Китае дебютировал новый пикап Geely

В Китае состоялась премьера нового пикапа под названием Geely Radar King-Kong EM-P, сообщает carnewschina.com.

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Длина кузова составляет 5260 мм, ширина — 1900 мм, а высота — 1865 мм при колесной базе 3120 мм. Также будет доступна удлиненная версия с колесной базой 3310 мм и длиной 5500 мм.

Новый пикап Geely построен на платформе MAP и приводится в движение гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового турбомотора, двух электродвигателей и коробки передач 3DHT. Мощность установки составляет 349 л. с. Запас хода - 1068 км.

Стоимость Geely Radar King-Kong EM-P в Китае составляет 139,8 тыс. юаней (1,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что новые кроссоверы Haval F7x появились на российском рынке.